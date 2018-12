Stürmische Zeiten: Samstag wird vom Winde verweht

Bei geschlossener Wolkendecke falle außerdem immer wieder Regenschauern - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - In der Nacht hat es schon ordentlich gepfiffen, und am Morgen geht es so weiter: Heftige Windböen begleiten den Samstag, gemischt mit teilweise anhaltenden Regenschauern. Kein Wetter, um sich draußen aufzuhalten. Und es soll vorerst so bleiben