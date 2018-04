Stürmischer Ostersonntag mit Blitz und Donner

NÜRNBERG - Wirklich bunt ist am heutigen Sonntag wohl nur das Osterkörbchen: Am Himmel erstreckt sich eine graue Wolkenfront, die zudem auch noch Regen und Sturm mit sich bringt. Erst im Laufe der Woche kommt nach und nach das Frühlingswetter durch.

Am Ostersonntag wird es mit Regen und Gewitter nochmal richtig ungemütlich. Erst im Laufe der Woche bessert sich das Wetter. © Federico Gambarini/dpa



Der Ostersonntag beginnt mit leichten Regenfällen und Temperaturen um die 6 Grad, die gegen Mittag auf maximal 9 Grad steigen. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt für den Nachmittag zudem Gewitter und Regen voraus - das sprichwörtliche Aprilwetter beginnt also schon mal mit einem Paukenschlag. Zwischendurch klart es zwar für sehr kurze Zeit immer wieder mal auf, das unbeständige Regenwetter bleibt uns aber bis in die Abendstunden erhalten.

In der Nacht zum Montag lassen die Regenschauer nach, die Temperaturen fallen dafür aber auf den Gefrierpunkt. Die Winterjacke muss aber nicht nochmals herausgekramt werden, denn der Frost ist nicht von Dauer. Zum Mittag hin zeigt sich immer die Sonne und laut wetter.de wird es mit Werten um die 12 Grad sehr angenehm. Beste Voraussetzungen also, um beim Nürnberger Volksfest vorbeizuschauen.

Die positive Entwicklung überträgt sich auch auf den Dienstag. Schon im Morgengrauen ist mit Temperaturen um die 8 Grad zu rechnen, nur wenige Stunden später haben sich diese zur Mittagszeit hin verdoppelt. Dazu weht laut wetter.com ein laues Lüftchen aus dem Süden und die Sonne hat dank wenig Wolken viele Gelegenheiten, um etwas gegen die Winterblässe im Gesicht zu unternehmen.

Am Mittwoch wird es am Himmel zwar wieder ein wenig grau, die Temperaturen halten sich aber und es bleibt trocken. Das Winterwetter scheint also wohl endgültig überwunden zu sein.