Sturmtief "Axel" lässt Franken am Wochenende bibbern

NÜRNBERG - Wärme bringt uns die Sonne, die uns kurz vor dem Wochenende erwartet, eher weniger. Sie lässt höchstens die Schneelandschaft in schönem Licht erscheinen. Bei -16 Grad hilft nur noch warme Kleidung oder gleich zu Hause bleiben.

-16 Grad und Sonnenschein, das erwartet uns am verlängerten Wochenende. © Oliver Siebert

Der frostige Wintereinbruch bleibt die nächsten Tage erst einmal. Weitere Schneefälle und radikal sinkende Temperaturen zwingen uns, lieber noch einen Pullover unter die Daunenjacke zu ziehen. Bei -3 Grad am Donnerstag kann man noch von "mildem" Wetter sprechen, denn das Wochenende hält noch einiges bereit. Laut Wetterochs wechseln sich im Tagesverlauf am Donnerstag Wolken und leichte Schneeschauer ab.

Der zweite Tag im neuen Jahr und schon beschehrt uns Petrus die lang ersehnten weißen Flocken. Von Forchheim bis Fürth erstrahlt Franken am Montag im neuen "Gewand". Das kommt vor allem bei den Kleinsten gut an. Schnell ist der Schlitten startklar gemacht und der erste Schneemann gebaut.

Wer am Freitag einen Feiertagsspaziergang plant, sollte sich warm einpacken. Zwar scheint laut wetter.com den ganzen Tag die Sonne über Franken, die mildert die Kälte bei -16 Grad allerdings auch nicht ab. Vielleicht wäre da ein gemütlicher Tag auf der Couch das Richtige.

Die Metereologen haben Recht behalten - am Montagmorgen rieselten kleine Schneeflocken vom Himmel und bedeckten die Nürnberger Dächer mit einer leichten Schneedecke. Im Laufe des Tages soll es laut Prognosen noch mehr schneien.

Auch die Nacht zum Samstag bleibt bitterkalt. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt -15 Grad voraus. Tagsüber wird es bei Höchstwerten von -5 Grad vorwiegend bedeckt und wolkig bleiben. Wetter.com rechnet aber weiterhin mit Temperaturen um die -16 Grad.

Kalt, kälter, 1963: Zahlreiche Winter trafen in den letzten Jahrzehnten Franken und Nürnberg. An ein paar Monate dürften sich viele Nürnberger sogar noch erinnern - und ein leichtes Frösteln fühlen. Ein Rückblick in Bildern auf die kältesten und härtesten Winter der letzten Jahrzehnte.