Sturmtief "Thomas" sorgt für Stromausfall in Cadolzburg

Polizei Mittelfranken verzeichnete in der Nacht auf Freitag 50 Einsätze - vor 1 Minute

NÜRNBERG - Mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde tobte Sturmtief "Thomas" in der Nacht auf Freitag durch Franken. Im Mittelpunkt des Unwetters stand Unterfranken. Aber auch in Mittelfranken gab es zahlreiche Einstätze. Besonders betroffen war Codolzburg im Landkreis Fürth.

Sturmtief "Thomas" hat die Feuerwehr Mittelfranken auf Trab gehalten. Insgesamt gab es in der Nacht auf Freitag 50 Einsätze. So wie hier auf der B2 auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg Nord. © NEWS5 / Grundmann



Sturmtief "Thomas" hat die Feuerwehr Mittelfranken auf Trab gehalten. Insgesamt gab es in der Nacht auf Freitag 50 Einsätze. So wie hier auf der B2 auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg Nord. Foto: NEWS5 / Grundmann



50 Einsätze verzeichnete die Polizei Mittelfranken in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Bei den meisten Notrufen handelte es sich nach Angaben der Einsatzzentrale um umgekippte Bäume, Verkehrsschilder oder Bauzäune. Nur dreimal kam es zu kleineren Verkehrsunfällen. So wie auf der B2 in Richtung Nürnberg. Auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg Nord übersah ein Mercedes-Fahrer einen umgekippten Baum und rauschte mitten in die Krone hinein. Sein Auto wurde nur leicht beschädigt und er konnte die Fahrt fortsetzen.

Bilderstrecke zum Thema Unwetter über Franken: Sturm reißt Baum bei Nürnberg um Seit Donnerstagabend wehen kräftige Sturmböen durch Franken. Auf der B2 in Richtung Nürnberg auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg Nord hat der Wind einen Baum zum Umstürzen gebracht. Ein Mercedes-Fahrer sah diesen zu spät und rauschte mitten in die Krone hinein. Er hatte jedoch noch Glück: Sein Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt und er konnte die Fahrt fortsetzen.



Schlimmer erwischte Sturmtief "Thomas" Cadolzburg im Landkreis Fürth. Weil ein Baum auf eine Oberleitung kippte, mussten die Bewohner des Ortsteils Wachendorf von 22.30 Uhr bis 1 Uhr ohne Strom auskommen.

Auch am Freitag bleibt es ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit weiteren Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometern. In den Mittelgebirgen könntes sogar Orkanböen geben. Ab Nachmittag wird es winterlich.

Bilderstrecke zum Thema Orkantief Thomas sorgt für Feuerwehreinsatz in Nürnberg Der nächtliche Sturm hat in Nürnberg seine Spuren hinterlassen. In der Fichtestraße lösten die starken Winde eine Kaminabdeckung, welche drohte herabzufallen. Die Höhenrettungsgruppe (Hörg) der Berufsfeuerwehr sicherte den Kamin und brachte das Blechteil zu Boden.



fr