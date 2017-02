Wer mag im Februar nicht schon an den nächsten Urlaub denken? Die Steidl-Reisemesse in der Großen Jurahalle bot am Sonntag nicht nur zahlreiche Informationen zu Hotels, sondern auch viel Programm mit Tanzeinlagen und einer Modenschau.

Hoch her ging es am Samstagabend in der Wilhermsdorfer Schulturnhalle. Bei der Prunksitzung der Edlen von Burgmilching feierten Groß und Klein ausgelassen bis tief in die Nacht.