Suchaktion in Nürnberg: Polizeihund Hugo findet Vermissten

Dreijähriger Diensthund nahm Fährte des 75-jährigen Patienten auf - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstagabend meldet das Nürnberger Südklinikum einen 75-jährigen Patienten als vermisst. Sofort wurde eine große Suche eingeleitet, sogar ein Hubschrauber suchte das Gebiet ab. Doch trotz aller Maßnahmen - der eigentliche Held des Abends wurde dann Vierbeiner Hugo.

Verantwortliche des Südklinikums meldeten am Dienstagabend einen 75-jährigen Patienten als vermisst. Der Mann sei stark orientierungslos und käme ohne fremde Hilfe nicht zurecht. Die Polizei durchsuchte mit Hilfe zahlreicher Beamter das Gelände rund um die Breslauer Straße. Auch ein Hubschrauber kreiste in der Luft und beteiligte sich an der Suchaktion.

Entscheidend war aber der Einsatz des Diensthundes Hugo. Der dreijährige Black and Tan Coonhound nahm die richtige Spur auf. Sie führte ihn und sein "Herrchen" in das Parkhaus des Klinikums. Dort entdeckte der Hundeführer schließlich den Vermissten. Er konnte am Ende dem Klinikpersonal wohlbehalten wieder übergeben werden.

#Polizeihund Hugo hatte richtigen Riecher



Erfolgreiche Suche nach vermisstem 75-jährigen in #Nürnberg. Unser Diensthund, ein 3-jähriger Black and Tan #Coonhound nahm die richtige Spur auf + fand den Vermissten. #Hubschraubereinsatz #Dogcontent



Infos:▶️ https://t.co/BjzXL9HRfz pic.twitter.com/AU2KwyYMMv — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) 9. Januar 2019

jule