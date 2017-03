Suche nach vermisstem 22-Jährigen eingestellt

MARKTHEIDENFELD - Am Sonntag in den frühen Morgenstunden verschwand ein 22-Jähriger nach einer Feier spurlos. Auch drei Tage später hat die Polizei keine Hinweise auf seine Verbleib. Jetzt wurde die Suche eingestellt.

Seit Sonntag ist der 22-Jährige Heiko Kick aus Haßloch verschwunden. Seit Dienstag sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem jungen Mann. Foto: Polizei Marktheidenfeld



Wie bereits berichtet, ist der 22-jährige Heiko Kick aus Hasloch seit dem frühen Samstagmorgen verschwunden. Gegen 19.30 Uhr am Samstagabend hatte er seine Wohnung in Hasloch verlassen und war mit seinem silbernen Opel Corsa nach Marktheidenfeld gefahren um sich dort mit Freunden in einem Lokal in der Mitteltorstraße zu treffen. Gegen 1.30 Uhr verließ er die Bar. Er hatte vor, bei einer Bekannten zu übernachten. Dort kam er jedoch nie an, sein Handy ist ausgeschaltet.

Seither wird nach ihm gesucht. Am Mittwoch suchten Beamte der Polizei Marktheidenfeld mit Unterstützung eines Personensuchhundes noch einmal nach Heiko Kick.

Der Hund konnte zwar eine Fährte von Marktheidenfeld bis zu seinem Wohnort in Hasloch aufnehmen, neue Hinweise, wo Heiko ist, ergaben sich daraus aber nicht. Es ist auch unklar, ob die Spur überhaupt vom Wochenende stammt. Inzwischen hat die Polizei die Suche vorerst eingestellt.

Die Marktheidenfelder Polizei bittet Zeugen, die Heiko Kick seit Sonntag um 1.30 Uhr gesehen haben, oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, sich unter Tel. 09391/9841-30 zu melden.

