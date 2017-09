Super-September 2016: Als es noch richtig Sommer war

Im vergangenen Jahr hatte es im Spätsommer noch fast 30 Grad - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Selten hat Franken schon im September so sehr gefröstelt wie in diesem Jahr. 15 Grad, dicke Jacken, wenig Sonne - und die ersten Heizungen laufen bereits in Dauerschleife. Das war 2017 anders. Ganz anders.

Bilderstrecke zum Thema September, Du Miesepeter! So schön war es 2016 in der Region Der Blick nach außen verspricht derzeit nur tristes Regenwetter. Die unangenehme Seite des Herbst hat sich unlängst über Franken breit gemacht, aber Halt: Es ist doch erst September. Noch vor einem Jahr tobten sich die Menschen in der Region in den Freibädern aus oder präsentierten sich mit Dirndl oder Tracht auf so manchem Fest. Glauben Sie nicht? Wir haben den Beweis in Bildern.