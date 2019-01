Supercoppa Italiana: Frauenrechte gegen Millionen

Sieben Millionen Euro erhält die italienische Liga für jedes Finale in Saudi-Arabien - vor 1 Stunde

DSCHIDDA - Double-Gewinner Juventus Turin trifft am 16. Januar im Rahmen der Supercoppa Italiana auf den AC Mailand. Das Spiel findet im "King Abdullah Sports City Stadium" in Dschidda, Saudi-Arabien statt. Die Zutrittsrechte für Frauen in das Stadion sind skandalös, dennoch hält die italienische Liga an ihren millionenschweren Plänen fest.

Der Kartenverkauf für die 31. Supercoppa Italiana läuft auf Hochtouren, freut sich die italienische Liga. Ob sich die Fans darauf freuen, ist höchst zweifelhaft, denn das Duell zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand findet im "King Abdullah Sports City Stadium" in Dschidda, Saudi-Arabien statt. In den kommenden fünf Jahren wird mindestens dreimal die Supercoppa im Wüstenstaat ausgetragen - 21 Millionen Euro bringt das der italienischen Liga ein, Frauenrechte und der Fall des ermordeten Journalisten Khashoggi zum Trotz.

Weibliche Tifosi sollten beim Kauf ganz genau hinsehen, denn Frauen soll es nur gestattet sein, sich in einem gesonderten "Familien-Sektor" aufzuhalten und das auch nur in Begleitung eines Mannes. Die Fans von Juventus Turin haben als Protest einen Sit-in zum Trainingsauftakt ihrer Mannschaft angekündigt. Juve-Coach Massimiliano Allegri hält sich aus der Diskussion raus und antwortet vielsagend nichtssagend: "Wir wollen gleich mit einer Trophäe ins neue Jahr starten." Für Allegri wäre es der zehnte Titel in seiner fünften Saison. Doch vielmehr als der Triumph, ist ihm eine klare Meinung zu wünschen.

eli