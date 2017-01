"Superschlau": Lügen eines 31-Jährigen fliegen auf

BERG - Ein 31-Jähriger geriet am Samstag in eine Verkehrskontrolle der Polizei an der A9 bei Berg - und verstrickte sich in Widersprüche und Lügen. Er wollte sich als ein anderer ausgeben, hatte jedoch seinen eigenen Fahrzeugschein und Ausweis im Geldbeutel. Doch dem nicht genug.

"Superschlau", so überschreibt die Polizei die Meldung in ihrem Pressebericht. Und in der Tat wäre der Mann wohl superschlau gewesen, wenn er sein Konstrukt aus Doppelidentitäten durchgeschaut hätte. Nun, das hat er aber nicht und damit schwingt gewiss ein wenig Ironie in der Meldung mit.

Bei der Kontrolle gab der Mann der Polizei zuerst falsche Personalien. In seinem Geldbeutel fanden sie jedoch seinen Fahrzeugsschein und seinen Personalausweis. Damit jedoch nicht genug, kündigte der 31-Jährige an, dass die Papiere seinem Freund gehören würden. Seine eigenen Papiere lägen bei ihm zuhause.

Um der Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu entgehen, kam der Mann tatsächlich wenig später zur Dienststelle und legte eine Fahrerlaubnis vor - die seines Freundes. Da die Beamten zweifelten, dass er die Person sei, für die er sich ausgab, belehrten sie ihn eindringlich. Nach anfänglichem Abstreiten gab er aber zu, dass er der Fahrzeughalter des Wagens sei. Und dass gegen ihn ein bis einschließlich 18. Januar 2017 bestehendes Fahrverbot verhängt wurde.

Was die Erklärung für seine "Persönlichkeitsstörung" sein dürfte. "Der junge Mann wird sich nun wohl etwas einfallen lassen müssen, wenn es um seine Fahreigenschaft geht, denn das Fahrverbot wird im Laufe des neuen Jahres mit Sicherheit etwas erweitert werden", schreibt die Polizei abschließend in ihrem Bericht. Und eine weitere Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbot gibt es für ihn noch dazu.

