Surfen am Steuer: Busfahrer mit Smartphone erwischt

Fahrgäste filmten die Aktion in Fürstenfeldbruck - vor 45 Minuten

FÜRSTENFELDBRUCK - Mit der linken Hand steuerte er das Lenkrad, mit der rechten Hand tippte er auf seinem Smartphone. Mit dieser Aktion sorgte ein Busfahrer in Fürstenfeldbruck am Freitag für Aufregung. Weil ihn Passagiere dabei filmten, droht dem Mann jetzt eine Vertragsstrafe.

Eine Sprecherin des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) bestätigte am Samstag den Vorfall vom Freitag. Zuvor hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet und ein Video eines Fahrgasts veröffentlicht.

Grundsätzlich werde in solchen Fällen eine Vertragsstrafe in Höhe von 200 Euro gegen das Verkehrsunternehmen verhängt, sagte die MVV-Sprecherin. "Während der Fahrt ist nicht nur das Telefonieren nicht erlaubt, sondern auch, das Handy in die Hand zu nehmen" - außer, es sei aus dienstlichen Gründen notwendig. Das Video eines Fahrgastes zeigt den Busfahrer, der am Steuer immer wieder auf das Handy in seiner Hand blickt.

dpa, fr