"Tag des Friedhofs": Gegen das Tabu-Thema Tod

Am 15. und 16. September gibt es in den letzten Ruhestätten viel zu entdecken - vor 48 Minuten

MÜNCHEN - Was erst traurig klingt, soll eigentlich gar nicht so sein: Zum "Tag des Friedhofs" am 15. und 16. September soll unter anderem zur Enttabuisierung des Themas Tod beigetragen werden. Das Motto in diesem Jahr ist außderdem "Der Friedhof: Leben - Lachen - Freude".

Mit 3,5 Millionen Besuchern pro Jahr ist der Friedhof Père Lachaise in Paris eine der meist besuchten Grabesstätten der Welt. © JLPC / Wikimedia Commons



Mit 3,5 Millionen Besuchern pro Jahr ist der Friedhof Père Lachaise in Paris eine der meist besuchten Grabesstätten der Welt. Foto: JLPC / Wikimedia Commons



Den "Tag des Friedhofs" gibt es seit dem Jahr 2001. Ins Leben gerufen wurde er gemeinsam vom Bund deutscher Friedhofsgärtner (BdF) im Zentralverband Gartenbau und zahlreichen bundesweit tätigen Friedhofsgärtnern, Steinmetzen, Bestattern und Floristen, aber auch von Städten und Kommunen, verschiedenen Religionsgemeinschaften und Vereinen. Seit dem Jahr 2014 wird der "Tag des Friedhofs" auch in der Schweiz angeboten. Initiatoren sind die Mitglieder der Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter.

Ziel der Aktionstage am jeweils dritten Wochenende im September ist es, Besuchern die Bedeutung des Friedhofs als Ruhestätte sowie als Ort der Trauerbewältigung näherzubringen. Vielerorts finden Veranstaltungen auf oder in der Nähe von Friedhöfen statt, zum Beispiel Führungen zu historischen Grabstätten und Grabdenkmälern oder es werden modern gestaltete Mustergräber vorgeführt. Zudem werden Filme gezeigt oder auch Lesungen und Vorträge angeboten. Damit soll laut Veranstaltern der Umgang mit dem Thema Tod enttabuisiert werden.

Passend zum Thema haben wir die beeindruckensten Friedhöfe der Welt in einer Bildergalerie gesammelt:

Bilderstrecke zum Thema Das sind die beeindruckendsten Friedhöfe der Welt In jedem dritten Septemberwochenende findet der Tag des Friedhofs statt. Die Ruhestätten sind auf der ganzen Welt ein Ort zur Trauerbewältigung und Besinnung. In unserer Bildgalerie stellen wir Ihnen die beeindruckendsten Friedhöfe der Welt vor.



Darüber hinaus präsentieren sich beim "Tag des Friedhofs" in vielen Orten auch die Gewerke und Dienstleister, die auf Friedhöfen oder im Bestattungs-Bereich arbeiten, zum Beispiel Friedhofsgärtner oder auch Steinmetze. Alle zwei Jahre wird ein Motto für den "Tag des Friedhofs" vergeben, für 2018 und 2019 lautet es "Der Friedhof: Leben - Lachen - Freude". Heuer findet der Tag am 15. und 16. September statt. Viele der Veranstaltungen werden nur lokal beworben - im Verzeichnis auf der offiziellen Internetseite sind sie deshalb nicht zu finden.

Gerade bei Beerdigungen spielt jedoch auch die Musik eine große Rolle. Das Vergleichsportal Bestattungen.de hat aus diesem Grund eine Auswahl an Trauerliedern getroffen, die besonders häufig zum Einsatz kommen. Letztes Jahr hat es der Klassik-Dauerbrenner "Ave Maria" an die Spitze der Trauer-Hits geschafft. Und auch die Redaktion von nordbayern.de hat ihr ganz persönliches Ranking erstellt.

Bilderstrecke zum Thema Von Helene bis Schubert: Das sind die Trauerhits 2017 Gefühlvolle und sanfte Musikstücke sind von Trauerfeiern nicht wegzudenken. Sie gedenken der Toten und helfen Trauernden durch die schweren Zeiten. Das Vergleichsportal Bestattungen.de macht die Auswahl des richtigen Songs etwas einfacher und hat auch in diesem Jahr ein Ranking der zehn beliebtesten Trauerhits herausgegeben.



epd/moe