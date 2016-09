Das wird ein echter Kracher: Die eigens für die Wülzburg in Weißenburg rekonstruierte Kanone wird beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Es handelt sich um den authentischen Nachbau einer sogenannten 24-Pfund-Halbkartaune, die 1599 in Ansbach von Valentin Algeier hergestellt wurde. Sie hat einen Durchmesser von 37 Zentimetern und ist 2,80 Meter lang. Aufgestellt ist sie im Obergeschoss der Bastion Krebs. Zur Eröffnung werden die Böllerschützen der Königlich privilegierten Hauptschützengesellschaft 1250 (HSG) um 11.15 Uhr die Halbkartaune vorführen. © Stadt Weißenburg