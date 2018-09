Tag des offenen Denkmals: Das war los in der Region

In Nürnberg, Forchheim oder Bad Windsheim war einiges geboten

NÜRNBERG - Vom Brauhaus in Hiltpoltstein oder einem Schwedenhaus in Nürnberg: Historische Bauten und Besonderheiten gab es am Sonntag beim Tag des offenen Denkmals in der gesamten Region zu sehen. Einige Bilder haben wir für Sie in einer Fotostrecke zusammengetragen.

Bilderstrecke zum Thema Brauhaus und Co.: Der Tag des offenen Denkmals in der Region Immer am zweiten Sonntag im September öffnen historische Bauten und Stätten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind, ihre Türen - auch in der Region. Geboten waren unter anderem Führungen oder Besichtigungen in einem Brauhaus, am Friedhof oder im historischen Rathaus.