Tag des offenen Denkmals: Die Höhepunkte in der Region

Rund 800 Sehenswürdigkeiten laden am 11. September zur Entdeckungsreise ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Burgruinen, Kellergewölbe, Museen: Einmal im Jahr haben Bürger die Gelegenheit, historische Bauten und Gebiete kennenzulernen, die nicht immer in der Öffentlichkeit stehen oder zugänglich sind. Wir haben eine Auswahl an Sehenswürdigkeiten aus der Region zusammengestellt, die am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals geöffnet haben.

Bilderstrecke zum Thema Tag des offenen Denkmals: Die besten Adressen rund um Neumarkt Am Sonntag, 11. September, dem Tag des offenen Denkmals öffnen wieder viele Bauten ihre Tore für interessierte Besucher – kostenlos. Viele Objekte kann man sonst gar nicht oder nur selten besichtigen. Eine kleine Übersicht über die schönsten und spannendsten Adressen.



