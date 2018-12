Techno-Club "4hertz" macht dicht: Stadt kontert Kritik

NÜRNBERG - Mit dem "4hertz" verschwindet bald erneut ein Techno-Club aus dem Nachtleben Nürnbergs. Die Betreiber fühlen sich von der Stadt und dem Ordnungsamt gegängelt - und gehen in die Offensive. Jetzt wehrt sich eine Behörde gegen die harsche Kritik.

Liebe, Geld und Zeit - nach acht Monaten Umbau und keinem Jahr Betrieb schließt das 4hertz Ende des Jahres. © 4hertz



Der kleine Kellerclub in der Königsstraße 39 ist eine Institution, vor allem eine mit langer Tradition. Über 25 Jahre feiern Nachtschwärmer im "Viper", im "Nano", mittlerweile heißt die Discothek "4hertz". Drei junge Gastronomen schlossen sich dafür zusammen, wollten ein neues Wohnzimmer für die Techno-Szene mitten im Zentrum Nürnbergs schaffen - doch jetzt, zum Ende des Jahres, geben sie auf. Nach nicht einmal acht Monaten. "Nicht ganz freiwillig", wie sie erst kürzlich auf Facebook erklärten - und dort Behörden und das Ordnungsamt kritisierten. "In dieser Stadt fällt wohl alles mögliche unter Kultur, nur nicht die Clubkultur", schreiben die Betreiber resigniert. Die Auflagen seien zu streng gewesen, Umbaumaßnahmen zu teuer, der Frust zu groß. Zum Januar schließt das "4hertz" nun und im Zentrum steht jetzt die Frage: War der Keller in der Königsstraße jemals als Discothek zugelassen?

Ärger mit dem Ordnungsamt: Club "4hertz" muss chließen - das sagen die Betreiber

Die Betreiber fühlen sich über den Tisch gezogen. Noch vor der Eröffnung, so skizzieren es die Gastronomen auf Facebook, habe es eine Begehung mit Vertretern der Stadt und der Hausverwaltung gegeben. Lediglich ein Passus in der Betriebsart der Location habe geändert werden müssen. "Man versicherte uns von verschiedenen Seiten, unseren geplanten Betrieb so aufnehmen zu können", sagen die Betreiber. "Seitens der Ämter wusste man auch über alles Bescheid."

Es hagelt Schuldzuweisungen - und jetzt äußert sich erstmals auch die Stadt Nürnberg zu den Vorwürfen. "Wir haben nichts gegen Techno-Clubs. Es geht nicht um die Art der Musik, sondern um die Art der Darbietung", sagt der Leiter des Ordnungsamtes, Robert Pollack. "Darunter fällt die Lautstärke, das Licht, die Showeffekte." Es habe Anwohnerbeschwerden gegeben, sagt der Amtsleiter - und dann müsse seine Behörde auch einschreiten. "Es wurde mehrmals angerufen, dass die Musik ständig zu laut sei. Dann gab es eine Ortseinsicht am 29. September, bei der festgestellt worden ist, dass die Musik außen auf der Straße laut zu vernehmen, innen die Musik discotypisch laut und das Licht gedämmt mit entsprechenden Effekten war."

Für das Ordnungsamt ist die Sache klar: Beim "4hertz" handelt es sich um eine Discothek. Die genaue Bezeichnung wäre den Betreibern wohl auch egal - erlaubt ist das, was sie planen aber eben in der Königsstraße 39 nicht. Musik dürfe dort nur in Zimmerlautstärke gespielt werden, weitere Auflagen zwingen die "4hertz"-Verantwortlichen endgültig in die Knie. Alles Regularien, die in der Konzession vermerkt sind, sagen die Behörden. Auch der Vorgänger, das "Nano", sei zunächst lediglich eine Schankwirtschaft gewesen. Auch wenn sich der Club zu einer Vergnügungsstätte entwickelt habe, sagt Pollack.

"Man kann auch zu leiser Musik mitschwenken"

Die Behörden müssen gewusst haben, was man in der Königsstraße plane, sagen die "4hertz"-Betreiber. Wozu brauche man etwa in einer Bar eine Tanzfläche, wie sie auf den Bauplänen vermerkt war? Auch hier hält Ordnungsamt-Chef Pollack dagegen:

"Aus dem Vorhandensein einer Tanzfläche schlussfolgert sich nicht automatisch, dass es laute Musik gibt. Eine Tanzfläche spricht noch nicht gegen eine Schankwirtschaft. Es kommt darauf an wie diese Tanzfläche tatsächlich genutzt wird. Man kann sich auch mit Cocktailglas auf einer Tanzfläche unterhalten und zur leiser Musik mitschwenken."

Das Bußgeld wegen tanzender Gäste, von dem die Betreiber berichten, habe es nicht gegeben, sagt Pollack. Man habe ein Gespräch mit den Gastronomen geführt und sie auf die Zimmerlautstärke-Regelung hingewiesen. "Die Herren haben auf mich aber nicht sehr einsichtig gewirkt", sagt der Amtsleiter. "Es gab eine Zwangsgeldandrohung, bei der Drohung ist es dann aber auch geblieben."

"Waschsalon"-Razzia wirkt nach

Differenzen zwischen der Stadt und Nürnbergs Club-Betreibern gibt es immer wieder, oft geht es dabei um vermeintlich übermäßigen Drogenkonsum bei sogenannten Afterhour-Veranstaltungen. Besonders die Razzia im mittlerweile geschlossenen "Waschsalon" in der Klingenhofstraße erzürnte die Gastro-Szene der Stadt. Fünf Stunden lang filzte die Polizei Besucher, das Bar-Personal habe sich in einem Hinterzimmer nackt ausziehen müssen, klagte der Betreiber Martin Weinmann. "Mehr als einem Dutzend Gäste konnten die aufgefundenen Betäubungsmittel zugeordnet werden", vermeldete die Polizei damals. Heißt: Im Schnitt einer von 13 Gästen hatte Drogen dabei. "So viel würden die in jeder anderen Disko auch finden", entgegnet Weinmann.

Auch das "4hertz" beklagt eine gewisse Doppelmoral der Stadt. Demnach seien Betreibern Restriktionen angedroht worden, sofern es in einer Afterhour zu Drogendelikten käme. "Wir denken, dass so ein Schreiben einen Musikantenstadl ums Eck sicher nicht erreicht." Auch ein Hinweisschild, dass der Konsum von Drogen nicht geduldet werde, habe man anbringen müssen. "Die Maßnahmen sind abhängig von der Betriebsart. Dort gibt es natürlich Unterschiede ob das zum Beispiel eine Diskothek, eine Shisha-Bar oder ein Techno-Club ist", sagt Pollack. Er spricht von einer präventiven Strategie der Stadt, auf der man bei allen neu eröffneten Clubs setze. Ältere Discotheken seien davon ausgenommen.

"Und natürlich sind wir verärgert"

"Wir kontrollieren die Techno-Clubs nicht verstärkt von uns aus, wir bekommen Mitteilungen von der Polizei aufgrund von Drogenkonsum", sagt Pollack. Die Verfolgung von Straftaten sei Aufgabe der Polizei. "Wir kontrollieren Gaststätten aufgrund anderer Beschwerden, zum Beispiel bei Lärm." Und eben das habe man im Fall des "4hertz" getan. "Aber vielleicht kann man Techno einfach nicht leise in einer Schankwirtschaft spielen."

"Uns wurde der Betrieb immer wieder erschwert", sagt einer der Betreiber im Gespräch mit nordbayern.de. Von den Anwohnern habe man positives Feedback bekommen. Der Lärmschutz etwa sei deutlich besser als noch zu Zeiten des "Nano", die Wände wurden zusätzlich gedämmt - und der Dialog intensiviert. Nach acht Monaten Arbeit, viel Geld und viel Fleiß scheitert das Projekt "4hertz" aus Sicht der Gastronomen an der Kompromissbereitschaft der Stadt. "Und natürlich sind wir verärgert."

