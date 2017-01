Temperaturen steigen und Wolken ziehen auf

Der Sonntag bringt möglicherweise noch etwas Schnee - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntag steigen die Temperaturen langsam an, Schneefälle sind vereinzelt möglich. Ab nächster Woche legt sich eine dicke Wolkendecke über das Land.

Eine dicke Wolkendecke zieht in den nächsten Tagen über das Land. © Philipp Niemöller

Laut Wetterochs könnte der angekündigte Neuschnee für Sonntag eine Fehlprognose sein, denn auf dem Radar ist kaum Niederschlag zu erkennen. Die Nacht bleibt trotzdem kalt bei -6 Grad, tagsüber steigen die Temperaturen laut wetter.com bis 0 Grad. Die Sonne lässt sich allerdings nicht blicken.

Der Montag bleibt monoton und grau. Die Sonne kann sich nicht durch die dicke Wolkendecke kämpfen. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt Temperaturen um die -1 Grad voraus.

Bei eisigen Minusgraden und strahlendem Sonnenschein hat es am Freitag viele Franken nach draußen gezogen.

Die Freude über den ersten Schnee wird somit bald vorbei sein, denn die Kältewelle hat ab nächster Woche ein Ende. Ab Dienstag werden sich die Flocken in Regen umwandeln, sagt der Wetterochs.

