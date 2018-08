Temperatursturz: Franken bibbert am Montag

Höchstens 15 Grad - Erst ab Dienstag steigen die Temperaturen wieder an - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Erst Hitzewelle, dann Temperatursturz: Das Wetter in Bayern spielt verrückt. Am Montag werden die Temperaturen nicht über 15 Grad steigen, erst ab Dienstag soll es etwas wärmer in Franken werden.

Bilderstrecke zum Thema Zehn Zentimeter Neuschnee! Wintereinbruch auf der Zugspitze Auf der Zugspitze meldete sich am Sonntagmorgen der Winter. Deutschlands höchster Berg (2962 Meter) verzeichnete knapp zehn Zentimeter Neuschnee, dabei war es mit minus sieben Grad frostig kalt.