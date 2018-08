Terence Hill und Kärwa-Fieber: Das Wochenende in Bildern

Von Blumenfest bis Sandkerwa: In der Region war in den vergangenen Tagen viel los - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Egal ob Blumenfest in Röthenbach oder Kärwa in Stadeln - trotz einiger Regenschauer waren die Veranstaltungen in der Region am Wochenende gut besucht. Die Fotos der vergangenen Tage haben wir in Bildergalerien für Sie zusammengefasst.

Bilderstrecke zum Thema Bilder: Als Terence Hill in Nürnberg auftaucht, kennen Fans kein Halten Er kam im eng geschnittenen Jeanshemd, mit breitem Ledergürtel - und brachte seine himmelblauen Augen mit: Terence Hill sorgte vor dem Cinecitta in Nürnbergs Altstadt für einen Massenauflauf der Fans. Bereits vor dem Kino sicherten sich Hunderte ein Autogramm. Dann zog es den Filmstar in einen der Säle.



Bilderstrecke zum Thema Ballons, Bläser und schicke Oldtimer: Kärwa-Festzug in Stadeln Kärwa ist nur einmal im Jahr, auch in Stadeln! Deswegen gaben sich am Sonntag beim großen Festzug die Mannschaften des MTV, die Christuskirche, der Heimat- und Volkstrachtenverein oder die Freiwillige Feuerwehr neben anderen Institutionen des Ortsteils die Ehre und präsentierten dabei kreative Bauten, schick dekorierte Wagen und beste Kärwa-Laune.



Bilderstrecke zum Thema Mit Herz, Tanz und Posaunen: So war der Kirchweihumzug in Stein Buntes Treiben in der Bleistiftstadt! Anlässlich der Steiner Kirchweih war am Sonntag einiges auf den Straßen geboten. Vom Bienenzuchtverein über den Fahrradpolo-Klub bis hin zum Heimat- und Kulturverein waren zahlreiche Vereine beim großen Kirchweihumzug durch das Herz der Stadt dabei.



Bilderstrecke zum Thema 68. Bamberger Sandkerwa: Ein Streifzug durch die Nacht Ein Jahr lang vermissten die Bamberger ihre traditionelle Sandkerwa. Doch nun gab es am Donnerstag den langersehnten Startschuss des Traditionsfestes, zu dem zahlreiche Menschen wieder durch die Gassen spazierten. Auch nachts herrschte noch reichlich Betrieb. Die Bilder gibt es hier.



Bilderstrecke zum Thema Sandkerwa in Bamberg: Das bunte Treiben geht wieder los Nach einem Jahr Pause startete am Donnerstag in Bamberg endlich wieder die beliebte Sandkerwa. Und wie sollte es anders sein, waren die Straßen gut gefüllt, in den Zelten wurde fröhlich geschunkelt und die Stimmung war ganz wunderbar. Vom Anstich bis zum Ausklang haben wir die schönsten Bilder vom Donnerstag.



Bilderstrecke zum Thema Bamberger Sandkerwa: Das traditionelle Fischerstechen auf der Regnitz Es ist eine der großen Traditionen in Franken: Das Fischerstechen zur Bamberger Sandkerwa. Schon zum 66. Mal duellierten sich die Kontrahenten auf der Regnitz, wer nicht schnell genug zustach oder auswich, der ging baden.



Bilderstrecke zum Thema Bunt, bunter, Blumenfest: Röthenbach feiert 80. Jubiläum Am Sonntag feierte Röthenbach sein 80. Blumenfest mit insgesamt 23 Motiven. Die diesjährigen Teilnehmer setzten bekannte Figuren und Tiere kreativ um, dabei lag die Anzahl an verwendeten Blumen pro Kunstwerk im fünfstelligen Bereich. Den ersten Platz räumten dabei die "Wilden Quastler" mit ihrem Drachen aus der Fantasy-Reihe "Game of Thrones" ab.



Bilderstrecke zum Thema Zeitlos schön: Die Fahrzeuge beim Oldtimer-Treffen in Unterulsenbach Es gibt Dinge, die werden mit der Zeit immer besser. Wie eine gute Flasche Wein, die TV-Serie "Seinfeld" - oder eben Oldtimer, wie sie am Wochenende in Unterulsenbach präsentiert wurden. Ob Cabrios, Traktoren oder Busse, Liebhaber zeigten ihre gut gepflegten Schätze und bewunderten auch die Fahrzeuge anderer Oldtimer-Narren.



Bilderstrecke zum Thema Flitzen, schlendern, spielen: Der Samstag auf dem Nürnberger Volksfest Obwohl es zum Wochenende hin schlagartig kälter wurde, tummelten sich am Samstag zahlreiche Nürnberger auf dem Herbstvolksfest, probierten Fahrgeschäfte aus, versuchten ihr Glück an den verschiedenen Spiele-Ständen, oder schlenderten einfach nur über den Festplatz. Wir haben die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Patronatsfest, Bieranstich und los: Kirchehrenbach feiert Kerwa In Kirchehrenbach geht es immer der Reihe nach: vor der "weltlichen" Kerwa steht das Patronatsfest des Kirchenheiligen St. Bartholomäus. Am Freitagabend eröffnete die Bürgermeisterin dann mit dem Bieranstich: entgegen dem vorgenommenen "einen Hieb" brauchte es fünf Schläge, bis der Gerstensaft - mehr als Schaum - die Krüge füllte.



Bilderstrecke zum Thema Grandiose Stimmen mit Humor: Viva Voce verzaubern den Serenadenhof Die A-Capella-Band Viva Voce lud am Samstag zum Jubiläumskonzert, und die Zuschauer kamen zahlreich: Bis auf den letzten Platz war der Serenadenhof besetzt, als das fränkische Ensemble seine zahlreichen Hits zum Besten gab und dabei das 20-jährige Bühnenjubiläum feierte.



Bilderstrecke zum Thema Besucher trotzen der Kälte: Der Samstag beim Höchstadter Altstadtfest Während die Temperaturen zumindest am Samstagnachmittag für geringere Besucherzahlen sorgte, war die Hütte beim Altstadtfest in Höchstadt spätestens zu den Konzerten am Abend rappelvoll. Bands wie Motion Sound, Mister Finger & The Shifters, Birth of the Wicked, Justice oder die Musiggfabrigg heizten den Zuschauern nämlich richtig ein.



