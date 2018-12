Termin steht! FCN-Stars grillen auf dem Christkindlesmarkt

Kicker verköstigen am Stand von "Ha'xn Liebermann" ihre Fans - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Tradition wird fortgesetzt: Am kommenden Mittwoch heißt es für die Stars des 1. FCN ran an den Grill! Am Stand von "Ha'xn Liebermann" brutzelt die Mannschaft von Michael Köllner am Nürnberger Christkindlesmarkt eine Wurst nach der anderen für die Fans - und sammelt dazu noch fleißig für einen guten Zweck.

Bereits im Vorjahr hatte sich Tim Leibold an den Grill gewagt und verteilte die Nürnberger in einer Menge wie sonst nur Pässe im Training. © Sportfoto Zink / DaMa



Bereits im Vorjahr hatte sich Tim Leibold an den Grill gewagt und verteilte die Nürnberger in einer Menge wie sonst nur Pässe im Training. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Am kommenden Mittwoch, den 11. Dezember, tauschen die Fußballprofis des 1. FC Nürnberg ihre Fußballschuhe gegen Schürze und Grillzange. Von 18 bis 20 Uhr sind sie auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt am Stand von "Hax'n Liebermann" vertreten - und das nicht zum Glühweintrinken! Die Jungs um Michael Köllner legen selbst Hand an und grillen für ihre Fans was das Zeug hält. Wer sich also schon immer mal von Behrens, Ishak und Co. verköstigen lassen wollte, sollte diese Gelegenheit nutzen, verkündet der Verein. Der Erlös fließt in das 1. FC Niño-Projekt von "Nürnberg Gewinnt", welches die Bewegung an Nürnbergs Schulen fördert.

Bilderstrecke zum Thema Liebe, Glaube, Rostbratwurst: Die Club-Profis grillen los Hochbetrieb beim Stand von Hax'n Liebermann: Die Club-Profis tauschten am Donnerstagabend wieder das Trikot gegen die Grillschürze, wagten sich an die Grillzangen und verteilten das Grillgut wie sonst nur Beinschüsse im Training. Auf dem Christkindlesmarkt stellten sich die Fußballer nämlich für den guten Zweck an den Grill - und blieben an diesem Abend nicht die einzigen Promis auf Nürnbergs größtem Weihnachtsmarkt.



jm