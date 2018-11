Terrorgefahr: Berliner Weihnachtsmarkt wird zur "Glühweinfestung"

Verschiedenste Absperrungen sollen "einzigartigen Zufahrtsschutz" bieten - vor 1 Stunde

BERLIN - Der Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wird zwei Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag mit zwölf Todesopfern aufwendig abgeriegelt. Der Berliner Kurier schreibt von einer "Glühweinfestung".

Bilderstrecke zum Thema Zwei Jahre nach Anschlag: Breitscheidplatz wird zur Festung Zum Start in die Weihnachtsmarktsaison am Montag gleicht der Berliner Breitscheidplatz einer Festung. Seit einer Woche riegeln Arbeiter den Platz mit mobilen Pollern, Gitterkörben und Betonsperren ab. Die Kombination aus verschiedenen Absperrungen soll laut Senat einen in Deutschland bislang "einzigartigen Zufahrtsschutz" gegen Terroranschläge mit bis zu 40 Tonnen schweren Lastwagen bieten.



Seit Montag bauen Arbeiter an den Längsseiten des Breitscheidplatzes mehr als hundert quadratische Gitterkörbe auf und verschrauben sie zu einer langen Reihe. In die Körbe kommen mit Sand gefüllte Kunststofftaschen. Die Längsseiten und Fußgängerzugänge wurden bereits mit extra Pollern versperrt.Diese Kombination aus verschiedenen Absperrungen soll laut Senat einen in Deutschland bislang "einzigartigen Zufahrtsschutz" gegen Terroranschläge mit bis zu 40 Tonnen schweren Lastwagen bieten. Der Berliner Kurier schrieb von einer "Glühweinfestung".

Die Sperrelemente und ihr Auf- und Abbau kosten das Land mehr als 2,5 Millionen Euro. Die Metallpoller und Betonsockel sollen in Zukunft wiederverwendet werden.

Am 19. Dezember, dem zweiten Jahrestag des islamistischen Terroranschlags mit einem Lastwagen, ist eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung geplant. Außerdem gibt es eine Gedenkminute für die 12 getöteten und mehr als 70 verletzten Opfer des Terroranschlags. Am Abend findet ein Gottesdienst statt.

Bilderstrecke zum Thema Ein Jahr nach Anschlag: Am Breitscheidplatz soll's wieder weihnachten Fast ein Jahr nach den grausamen Bildern des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat der Markt am Montag wieder eröffnet. Mit dabei waren auch der regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel - sowie etliche Betonpoller, an deren Anblick man sich in ganz Deutschland gewöhnen müssen wird.



dpa