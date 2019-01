Teure Parkpanne: Auto rollt rückwärts und beschädigt drei Autos

Verletzt wurde niemand - Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro - vor 25 Minuten

SCHWARZENBACH/SAALE - Ein Skodafahrer hatte am Dienstag offensichtlich vergessen, in seinem geparkten Auto die Handbremse zu ziehen. Der Wagen rollte in Schwarzenbach rückwärts eine abschüssige Straße hinab und rammte mehrere Autos. An insgesamt vier Autos entstand ein hoher Sachschaden.

Der Autofahrer hatte seinen Skoda am Dienstag gegen 7.30 Uhr in der Münchberger Straße geparkt, als der Wagen plötzlich rückwärts bergab rollte. Der Mann hatte wohl vergessen, die Handbremse in seinem Wagen zu ziehen. Das Auto touchierte einen gegenüber geparkten Jeep, rollte dann weiter und rammte einen abgestellten BMW.

Der BMW wurde auf einen vor ihm parkenden Audi geschoben. Durch die unglückliche Kettenreaktion entstand an den insgesamt vier Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 30.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Autofahrer musste ein Verwarnungsgeld entrichten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tok