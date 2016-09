250.000 Euro, leichte Verletzungen und eine Sperrung an der A93: Das war das Resultat eines Auffahrunfalls durch einen Lastwagen. Der 55-jährige Fahrer krachte mit seinem Fahrzeug am Montag in den Anhänger eines anderen Lkw's. Dieser wurde auf den Grünstreifen geschleudert und kippte um. Die Unfallstelle war noch bis in den späten Nachmittag hinein gesperrt. © NEWS5 / Masching