Mit einem Festgottesdienst in der bis auf den letzten Platz besetzten Christuskirche ist die evangelische Dekanin Christiane Murner in ihr Amt eingeführt worden.

Die "Lions Sportkids" an der Pestalozzischule haben bei einem Familienturnier gezeigt, was in ihnen steckt. Das Projekt, das jenseits des regulären Sportunterrichts das ganze Jahr über Bewegung an die Schule bringt, ist bei den Kindern der Renner.