Tier an Heiligabend angezündet: Es war doch ein Fuchs!

Zuerst ging die Polizei von einem Hund aus - Täter weiter flüchtig - vor 2 Stunden

KEMPTEN - Das an Heiligabend von einem unbekannten Mann in Kempten verbrannte Tier war doch kein Hund. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe es sich um einen Fuchs gehandelt.

Dies hätten weitergehende Untersuchungen des Kadavers beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Oberschleißheim ergeben. Ob der Fuchs noch lebte, als er in Brand gesteckt wurde, oder bereits tot war, steht bislang noch nicht fest.

Nach Zeugenangaben hatte am 24. Dezember abends ein etwa 25-Jähriger in einer Straße in Kempten Feuer gemacht und war geflüchtet. Nach dem Löschen des Brandes wurde festgestellt, dass der Täter ein Tier angezündet hatte. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass es sich um einen Hund handelte.

