Am Montagnachmittag gab es für die Feuerwehren aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen einen großen Einsatz: Ein Feuer, das in einer Scheune eines Aussiedlerhofes in Rehlingen ausgebrochen war, brannte drei Gebäude komplett nieder. Die Bewohnerin des Hofes erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die bis zu 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten mit aller Kraft, ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarhaus zu vermeiden.

Erfolg auf ganzer Linie: Am 13. Benefiz-Aerobicma­rathon in der Pleinfelder Brombachhalle nahmen rund 100 Frauen teil und erlebten einen abwechslungsreichen Tag mit vielen (neuen) Fitness- und Gesundheitstrends. Der Erlös von 5 600 Euro geht erneut immer an die José-Carreras-Leukämiestiftung. Seit 2006 konnten Initiatorin Bea Keller aus Pleinfeld und ihr fleißiges Team bereits 53 360 Euro an die Stiftung des Startenors übergeben.