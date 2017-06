Tierquäler unterwegs: Drei Pferde in Oberpfalz verletzt

Tierarzt musste die Pferde behandeln - Polizei sucht nach Zeugen - vor 7 Minuten

ESCHENBACH - Im oberpfälzischen Eschenbach treibt offenbar ein Tierquäler sein Unwesen. Zwischen Dienstag und Mittwoch fügte der Unbekannte drei Pferden bis zu zehn Zentimeter lange Schnittwunden am Kopf zu.

Drei Pferde, die in einem Offenstall in Feilersdorf bei Trabitz (Landkreis Neustadt/ Waldnaab) stehen, wurden in dieser Woche von einem Unbekannten verletzt. Die fünf bis zehn Zentimeter langen Wunden mussten von einem Tierarzt versorgt werden. Laut Angaben der Polizeiinspektion Eschenbach schlug der Pferdehasser zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr, zu. Am Donnerstag hatte die Polizei zuerst von zwei Fällen berichtet, am Freitagnachmittag teilten die Beamten dann mit, dass noch ein drittes Tier verletzt worden sei.

Wie der behandelnde Tierarzt zwischenzeitlich den geschädigten Pferdehalter zurückmeldete, handelt es sich bei den Verletzungen um Schnitte, die von einem bislang unbekannten Gegenstand verursacht wurden. Auffällig war, dass diese bei den Pferden allesamt im Kopfbereich zugefügt wurden.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei Eschenbach, dem Tierarzt und den Tierhaltern ist es eher unwahrscheinlich, dass die Verletzungen zufälliger Natur sind. Etwa beim Auslauf innerhalb der Koppelanlage oder in den Pferdeboxen.

Tierarzt muss Pferde behandeln

Bei den verletzten Pferden handelt es sich um zwei Haflinger ( 22 und 15 Jahren) und ein polnisches Kaltblut ( fünf Jahre). Die Schnittverletzungen waren letztendlich aber nicht so schwerwiegend. Nach einer tierärztlichen Versorgung sind die Pferde zwischenzeitlich wieder auf der Koppel.

Eine Absuche des Geländes durch die Polizei nach einem möglicherweise zurückgebliebenen Tatwerkzeug verlief bislang ohne Erfolg.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Dienststelle Eschenbach i. d. Opf. unter der Telefonnummer (09645) 92040 entgegen.

Dieser Artikel wurde am Freitag um 15 Uhr aktualisiert.

