Tierquäler verletzt zwei Pferde in der Oberpfalz

Tierarzt musste die beiden Pferde behandeln - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

ESCHENBACH - Im oberpfälzischen Eschenbach treibt offenbar ein Tierquäler sein Unwesen. Zwischen Dienstag und Mittwoch fügte der Unbekannte zwei Pferden bis zu zehn Zentimeter lange Schnittwunden zu.

Zwei Pferde, die in einem Offenstall in Feilersdorf bei Trabitz (Landkreis Neustadt/ Waldnaab) stehen, wurden in dieser Woche von einem Unbekannten verletzt. Der Tierquäler fügte den Pferden insgesamt drei Schnittwunden zu. Die fünf bis zehn Zentimeter langen Wunden mussten von einem Tierarzt versorgt werden. Laut Angaben der Polizeiinspektion Eschenbach schlug der Pferdehasser zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr, zu.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Dienststelle Eschenbach i. d. Opf. unter der Telefonnummer 0964592040 entgegen.

