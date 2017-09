Tochter sticht auf Vater ein und flieht aus dem Fenster

Opfer wurde bei dem Angriff nur leicht verletzt - Täterin in Gewahrsam - vor 58 Minuten

ASCHAFFENBURG - Eine 23-Jährige Aschaffenburgerin stach am Donnerstagabend ihrem Vater unvermittelt mit einem Küchenmesser in den Arm. Die Gründe für die Tat sind bisher unbekannt. Der 65-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Am Donnerstagabend kam ein 65-Jähriger gegen 20.20 Uhr in sein Haus im Aschaffenburger Stadtteil Damm zurück und setzte sich ins Wohnzimmer. Nur kurze Zeit später griff sich seine 23-jährige Tochter plötzlich ein Küchenmesser und stach damit auf den Arm des Vaters ein. Dann sprang sie aus dem Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss und floh.

Der Verletzte verständigte sofort die Polizei, woraufhin mehrere Streifen zum Tatort fuhren und nach der 23-Jährigen fahndeten. Die Beamten verhafteten sie noch im nahen Umfeld und nahmen sie in Sicherheitsgewahrsam. Nach einer Blutentnahme musste sie die Nacht in einer Haftzelle verbringen.

Der Vater, der nur eine leichte Verletzung am Arm davongetragen hatte, wurde vom Rettungsdienst behandelt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Ansbach hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

