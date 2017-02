Tod vor Kirche: Senior nach Gottesdienst von VW erfasst

SULZDORF A.D. LEDERHECKE - Ein 76-Jähriger ist am Dienstagabend in Unterfranken bei einem schweren Verkehrsunfall getötet worden. Der Mann kam aus einer Kirche, trat auf die Straße und wurde von einem VW Golf erfasst.

Der schwarze Golf erfasste den Rentner frontal. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. © NEWS5 / Licha



Es war kurz nach 19 Uhr, der Gottesdienst war gerade vorbei, als ein 76-Jähriger am Dienstag die St. Nikolaus-Kirche zwischen Unteressfeld und Oberessfeld bei Sulzdorf an der Lederhecke verließ. Zur gleichen Zeit war eine 58-Jährige mit ihrem Golf auf der Bundesstraße 279 von Unteressfeld in Fahrtrichtung Oberessfeld unterwegs.

Der Senior trat auf die B279, die direkt an der Kirche vorbeiführt, und wurde von dem VW erfasst. Laut Polizei war der Mann dunkel gekleidet, deshalb hatte ihn die Fahrerin offenbar zu spät wahrgenommen. An der Unfallstelle ist Tempo 100 erlaubt, der Senior aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Die Fahrerin des VW Golf erlitt laut Polizei unter anderem einen Schock und musste zur Behandlung in eine umliegende Klinik gebracht werden. Die B279 war mehrere Stunden lang gesperrt.

