Tödlich verletzt: 82-jähriger Mann von Auto erfasst

Der Mann starb wenig später im Krankenhaus - vor 31 Minuten

BAD NEUSTADT A.D. SAALE - Am Donnerstagnachmittag wurde ein Rentner in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Er erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Ein betrunkener 82-jähriger Mann aus Bad Neustadt an der Saale ist in Unterfranken am Donnerstag gegen 17.10 Uhr von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.

Ein 37-Jähriger hatte den dunkel gekleideten Fußgänger, der die Schweinfurter Straße überquerte, zu spät erkannt und mit seinem Ford erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, erlag dort jedoch trotz allen Bemühungen seinen Verletzungen.

Eine Sachverständige war vor Ort, um den Unfallhergang zu klären. Die Schweinfurter Straße war bis 21 Uhr gesperrt.

