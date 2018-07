Tödliche Attacke auf Schafherde im Coburger Hofgarten

COBURG - Verletzte und völlig verängstigte Tiere, ein totes Mutterschaf, ein niedergetrampelter Zaun: Das Bild, das sich einem Schäfer in Coburg am Samstagmorgen bot, zeugt von einer schlimmen Nacht für seine Herde. Offenbar wurden die Tiere von einem Hund in Panik versetzt.

Eines der Tiere fand der Schäfer nur noch tot, es verendete an seinen Verletzungen. Foto: NEWS5 / Ittig



Was auch immer genau in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagvormittag geschehen ist, für die Tiere muss es eine furchtbare Nacht gewesen sein. Die etwa 50-köpfige Schafherde stand auf einer Weide im Coburger Hofgarten, als sie etwas dazu veranlasste, den Zaun niederzutrampeln und auszubrechen. Als der Schäfer seine Tiere am nächsten Morgen fand, waren etliche Schafe verletzt, ein trächtiges Mutterschaf verendete an seinen schweren Verletzungen am Hals. Außerdem sind drei Lämmer verschwunden und bisher nicht wieder aufgetaucht.

"Die Tiere wurden wohl von einem Hund angegriffen", vermutet die Polizei in Coburg. Die Attacke muss sich irgendwann zwischen Freitagabend um 21 Uhr und Samstagvormittag um 11 Uhr ereignet haben. Möglicherweise ist ein streunender Hund für den Angriff verantwortlich. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

