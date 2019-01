Tödliche S-Bahn-Schlägerei: Bestürzung in Heroldsberg

Bürgermeister aus Heimatort der Getöteten: "Das ist grausam" - vor 53 Minuten

HEROLDSBERG - Der Tod von zwei Jugendlichen, die sich auf einem Nürnberger Bahnsteig prügelten und vor eine S-Bahn fielen, sorgt in ganz Franken für Bestürzung. Jetzt wurde den beiden 16-Jährigen bei einer Veranstaltung in Heroldsberg, dem Heimatort der beiden, gedacht. Auch der Bürgermeister ist schockiert.

Die Polizei riegelte in der Nacht den Tatort weiträumig ab.

Johannes Schalwig, Bürgermeister der Marktgemeinde Heroldsberg (Kreis Erlangen-Höchstadt), aus der die beiden getöteten Jugendlichen stammten, reagiert am Sonntag noch immer bestürzt. "Man hört und liest ja immer von solchen Unfällen, aber wenn es dann im unmittelbar eigenen Umfeld passiert, ist das grausam", sagt der CSU-Kommunalpolitiker im Gespräch mit der Nürnberger Zeitung. Dass die zwei getöteten Jugendlichen aus seiner Gemeinde kommen, hat Schalwig am Samstag erfahren.

Denn am Abend sollte im Bürgersaal des Rathauses eine Benefiz-Veranstaltung stattfinden, mit der der Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem Gelände des Tuspo Heroldsberg unterstützt werden sollte. Die Veranstaltung wurde abgesagt. Stattdessen kamen die Menschen, etwa 500, darunter sehr viele Jugendliche, wie Schalwig bewegt berichtet, zu einer Gedenkveranstaltung zusammen, ökumenisch geprägt, denn einer der beiden Jugendlichen war evangelisch, der andere katholisch.

