Tödlicher Unfall: 58-Jähriger von Baumstamm überrollt

Mann hatte Langholz besichtigt, das er kaufen wollte - vor 1 Stunde

KIRCHZELL - Ein 58-Jähriger ist am Mittwochnachmittag im Kirchzeller Ortsteil Schrahmühle (Landkreis Mittenberg) tödlich verunglückt. Der Mann wurde in einem Waldstück von einem Baumstamm überrollt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der Mann besichtigte laut Polizei gegen 15.15 Uhr einen Polter Langholz, der er kaufen wollte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich ein etwa 20 Meter langer Kiefernstamm vom Stapel löste und den Mann erfasst. Der 58-Jährige wurde von dem Stamm komplett überrollt und zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu.

Diesen erlag er noch am Unfallort. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellten. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todesfalls hat die Kripo Aschaffenburg übernommen.

