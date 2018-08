Tödlicher Unfall an Tankstelle: Arbeiter stirbt nach Stromschlag

62-Jähriger erlag am Mittwochnachmittag den Folgen seiner Verletzungen - vor 1 Stunde

LEIDERSBACH - Ein 62-Jähriger ist am Mittwoch bei Arbeiten an einer Tankstelle im unterfränkischen Miltenberg tödlich verunglückt. Der Mann erlitt offenbar einen so heftigen Stromschlag, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Leidersbacher Hauptstraße im Landkreis Miltenberg ist am Mittwochnachmittag ein 62-jähriger Arbeiter ums Leben gekommen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und geht derzeit von einem tödlichen Betriebsunfall aufgrund eines Starkstromschlages aus.

Der Tankstellenmitarbeiter war nach aktuellem Ermittlungsstand kurz vor 15 Uhr mit Wartungsarbeiten an der Luft- und Wasserservicestation beschäftigt. Dabei erlitt er offenbar einen Stromschlag. Passanten leisteten Erste Hilfe, auch eine Streife der Polizeiinspektion Obernburg, die durch Zufall in der Hauptstraße unterwegs war, wurde hinzugerufen. Für den 62-jährigen Monteur kam allerdings auch der alarmierte Rettungsdienst zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen führt die Kripo Aschaffenburg. Nähere Aufschlüsse soll auch eine von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg beantragte Obduktion ergeben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.