Tödlicher Unfall auf Bundesstraße bei Großeibstadt

Zwei Autos kollidieren im Landkreis Rhön-Grabfeld frontal - vor 35 Minuten

GROSSEIBSTADT - Am frühen Dienstagabend kam es auf der B279 kurz vor Großeibstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Pkw. Eine Frau wurde schwer verletzt, ein Mann verstarb noch am Unfallort.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer des Peugeot in den Gegenverkehr und stieß mit der BMW-Fahrerin frontal zusammen. © NEWS5/Merzbach



Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer des Peugeot in den Gegenverkehr und stieß mit der BMW-Fahrerin frontal zusammen. Foto: NEWS5/Merzbach



Wie die Polizei miteilt, war der 31-jährige Fahrer eines Peugeot gegen 17.40 Uhr auf der Bundesstraße von Bad Königshofen im Grabfeld in Richtung Bad Neustadt an der Saale unterwegs.

Kurz vor Großeibstadt kam ihm eine 58-Jährige in einem BMW entgegen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der 31-Jährige am Beginn einer langezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo er mit dem Wagen der Frau frontal kollidierte.

Die Feuerwehr befreite die 58-Jährige, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde - sie wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des Peugeot verstarb noch am Unfallort.

Bilderstrecke zum Thema Ein Toter und eine Schwerverletzte bei Großeibstadt Am frühen Dienstagabend kam es auf der B279 in Richtung Großeibstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Pkw. Eine Frau wurde schwer verletzt, ein Mann verstarb noch am Unfallort.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße komplett gesperrt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.