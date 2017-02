Auch Fürth beteilgt sich seit fünf Jahren an der weltweiten Aktion "One Billion Rising", mit der ein Ende der Gewalt gegen Frauen gefordert wird.

Taucher der Nürnberger Bereitschaftspolizei suchten am Dienstag im Ludwig-Donau-Main-Kanal in Bamberg nach Beweisen aus dem Überfall auf ein Juweliergeschäft am vergangenen Freitag.