Am Montagabend kam es zu einem schlimmen Verkehrsunfall in der Oberpfalz: Weil er zu schnell gefahren war, verlor ein 25-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam ins Schleudern, fuhr in den Metallzaun einer Brücke in Schwandorf und überschlug sich dann mehrmals mit seinem Auto. Der Fahrer verstarb im Krankenhaus, sein Beifahrer wurde mittelschwer verletzt. Ein Gutachter prüft den Vorfall. © NEWS5 / Auer