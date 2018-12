Tödlicher Unfall in der Oberpfalz: Mann stirbt bei Waldershof

Die Staatstraße musste gesperrt werden - vor 1 Stunde

WALDERSHOF - Am Donnerstag kollidierten auf der Staatsstraße zwischen Waldershof und Neusorg (Landkreis Tirschenreuth) zwei Autos. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Frauen schwer verletzt, ein Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall bei Waldershof: Zwei Frauen mussten aus einem Wagen befreit werden, ein Mann verstarb noch vor Ort. © News5/Wellenhöfer



Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Wagen in der Nähe von Waldershof ums Leben gekommen. Der Mann war nach Angaben eines Polizeisprechers aus zunächst ungeklärten Gründen auf der geraden und trockenen Straße nach Neusorg auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem zwei Frauen saßen. Diese wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes in ihrem Wagen eingeklemmt und kamen später mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die Staatsstraße war über Stunden hinweg gesperrt, auch weil zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen wurde.

dpa/vek