Tödlicher Unfall in Oberfranken: Mofa prallt auf Pkw

Den ersten Ermittlungen zufolge war ein Fahrfehler die Unfallursache - vor 49 Minuten

STEINWIESEN - Tragische Folgen hatte ein Unfall in Oberfranken: Ein Mofafahrer übersah wohl beim Abbiegen ein herankommendes Auto. Die Fahrzeuge prallten zusammen - wobei der 65-Jährige sich so schwer verletzte, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Aufprall war so heftig, dass der Mofarollerfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa



Der Aufprall war so heftig, dass der Mofarollerfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Seine Verletzungen waren zu schwer: Ein Mofafahrer prallte am Freitagnachmittag auf einer Kreissstraße bei Steinwiesen in Oberfranken mit einem Golf zusammen. Die Fahrzeuge kollidierten, als der 65-Jährige auf die Straße abbiegen wollte. Gegen 14.30 Uhr fuhr er mit seinem Kraftrad von Schlegelshaid kommend nach links in Richtung Wolfersgrün ein.

Dabei übersah er ersten Erkenntissen nach den auf der vorfahrtsberechtigen Straße fahrenden Golf eines 64-Jährigen - es kam zum Zusammenstoß. Der Aufprall war so heftig, dass der Mofarollerfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Golffahrer blieb unverletzt.

Die Kreisstraße musste über mehrere Stunden hinweg gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Steinwiesen und Neuengrün waren im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Coburg unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Kronach bei der Klärung der genauen Unfallursache.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.