Tödlicher Unfall in Unterfranken: Polizei sucht Beteiligten

DETTELBACH - Nach einem frontalen Zusammenstoß zweier Pkw am Sonntagmorgen in der Nähe von Würzburg ist eine Frau noch an der Unfallstelle gestorben. Ob der zweite Unfallbeteiligte ihren Tod verhindern hätte können ist unklar, da er seit dem Unfall unauffindbar bleibt.

Nach einem tödlichen Unfall auf einer Bundesstraße bei Dettelbach im Kreis Kitzingen fahndet die Polizei weiter nach einem Autofahrer. Die großangelegte Suche mit einem Hubschrauber sei am Sonntag erfolglos geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Der Mann war am Sonntagmorgen nach einem Unfall zu Fuß in Richtung Main gelaufen. Die im anderen Wagen eingeklemmte Frau ließ er zurück - der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die beiden Wagen waren zuvor aus ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch der gesuchte Autofahrer verletzt wurde und möglicherweise noch unter Schock steht. Die Suche in Krankenhäusern und in seinem Umfeld blieb zunächst erfolglos.

