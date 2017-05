Tödlicher Unfall: Krad-Fahrer prallt gegen Auto

Notarzt konnte nur noch den Tod des 69-Jährigen feststellen - vor 1 Stunde

GEORGENBERG - Ein 69-jähriger Mann verunglückte am späten Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße bei Georgenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) tödlich, als er mit seinem Krad gegen einen Pkw prallte.

Gegen 17.35 Uhr fuhr der Mann von Hinterbrünst kommend in Richtung Staatsstraße. Beim Einbiegen in die Straße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Kastenwagens. Dessen 56-jähriger Fahrer versuchte noch einen Zusammenprall zu verhindern und zog nach links, doch er konnte die Kollision nicht mehr vermeiden. Der Krad-Fahrer wurde doch den wuchtigen Aufprall mehrere Meter in eine angrenzende Wiese geschleudert.

Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des 69-Jährigen feststellen. Der Pkw-Fahrer sowie seine 79-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz erlitten einen Schock, beide konnten nach Behandlung durch den Notarzt die Unfallstelle verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung des exakten Unfallhergangs eingeschaltet.

Bilderstrecke zum Thema Oberpfalz: Krad-Fahrer prallt gegen Auto und stirbt Ein 69-jähriger Mann verunglückte am späten Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße bei Leßlohe (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) tödlich, als er mit seinem Krad gegen einen Pkw prallte.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.