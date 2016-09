Tödlicher Unfall: Mann stürzt sieben Meter in Tiefe

VORBACH - Am Montagmittag ist es auf dem Firmengelände eines Automobilzulieferers in der Industriestraße zu einem tödlichen Betriebsunfall gekommen. Ein 41-jähriger Arbeiter kam dabei ums Leben.

Der 41-Jährige arbeitete gegen 13 Uhr auf dem Wellblechdach einer anderen Firma. Aus bislang ungeklärten Ursachen brach er durch das Dach und stürzte etwa sieben Meter in den Innenraum der Halle. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Unglücksort verstarb.

Die Polizei Weiden hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Das Gewerbeaufsichtsamt sowie die zuständige Berufsgenossenschaft wurden informiert.

