Tödlicher Unfall: Urlauber verunglücken auf A3 bei Regensburg

Wagen geriet auf die Leitplanke und überschlug sich mehrmals - vor 1 Stunde

WÖRTH - Die Fahrt in den Urlaub endete für eine 65-jährige Touristin aus Norddeutschland tödlich: Am Montag kam sie auf der A3 von der Fahrspur ab und überschlug sich mit ihrem Wagen mehrfach. Sie saß außerdem nicht alleine im Auto.

Die 90-jährige Mutter der Verstorbenen saß auf dem Beifahrersitz. Sie wurde schwer verletzt. Foto: NEWS5 / Auer



Es sollte in den Urlaub gehen, doch stattdessen endete die Reise in einer Tragödie: Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall auf der A3. Eine Gruppe von Reisenden aus Norddeutschland war mit zwei Autos nach Bayern unterwegs. Sie wollten offenbar in Passau Urlaub machen. Da verlor plötzlich eine 65-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen.

Die Ursache ist noch unklar, fest steht nur: Sie hat den Zwischenfall nicht überlebt. Zwischen Wörth an der Donau-Ost (Lkr. Regensburg) und Kirchroth verlor sie die Kontrolle über ihren Kleinwagen und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei geriet ihr Auto auf eine Leitplanke und wurde dadurch in die Luft geschleudert. Eine Brücke verfehlte der Wagen knappt, landete stattdessen aber in einem anliegenden Feld.

Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät

Dort hat das Auto sich, wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten, mehrfach überschlagen. Feuerwehrleute fanden zwei der drei Insassen im Wagen eingeklemmt vor. Während sie die 90-jährige Mutter der Fahrerin mit schwersten Verletzungen befreien konnten, kam für die 65-Jährige jede Hilfe zu spät. Sie starb noch in dem Unfallwrack. Ein auf der Rücksitzbank sitzender Mann erlitt leichte Verletzungen.

Für die Rettungsarbeiten, an denen auch ein Hubschrauber beteiligt war, musste die A3 kurzzeitig gesperrt werden. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen.

Die Freunde der Verunglückten bemerkten anscheinend das Fehlen des anderen Autos nach einer unbekannten Zeitspanne im Rückspiegel, sie waren voraus gefahren. An der nächsten Anschlussstelle kehrten sie deswegen um und fuhren zurück bis zur Unfallstelle. Dort erfuhren sie ersten Informationen zufolge von den Einsatzkräften vom Tod ihrer Freundin.

