Tödlicher Unfall: Zwei Autos kollidieren bei Würzburg

81-Jähriger verstarb noch am Unfallort, Unfallverursacher schwer verletzt - vor 54 Minuten

UETTINGEN - Am Freitagvormittag ist es auf der B8 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen. Ein Autofahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Am Freitagvormittag ist es auf der B8 bei Uettingen im Landkreis Würzburg zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Ein Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. © NEWS5 / Ittig



Kurz vor 10.30 Uhr war ein 75-Jähriger mit seinem Toyota von Würzburg in Richtung Uettingen unterwegs. Er überholte einen vor ihm fahrenden Autokran und übersah dabei einen entgegenkommenden Ford, der in Richtung Würzburg fuhr. Die Autos prallten frontal aufeinander und wurden dabei schwer beschädigt.

Am Steuer des Fords saß ein 81-Jähriger aus dem Landkreis Würzburg. Der Mann war in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er war so schwer verletzt, dass er wenig später an der Unfallstelle verstarb. Der Toyota-Fahrer, der aus dem Landkreis Main-Spessart stammt, kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Um den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können, ordnete die Staatsanwaltschaft an, einen Sachverständigen einzuschalten. Neben der Polizei waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Helmstadt, Uettingen, Roßbrunn und Holzkirchen sowie Notfallseelsorger im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Während der Aufräum- und Bergungsarbeiten blieb die B8 in beide Richtungen gesperrt.

