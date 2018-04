Tödliches Bus-Unglück in Unterfranken: Gurte retteten wohl Leben

Die Ermittlungen dauern weiterhin an - Ein Mensch starb, 17 wurden verletzt - vor 1 Stunde

WEIBERSBRUNN - Die Insassen des belgischen Reisebusses, der am Samstag bei Weibersbrunn in Unterfranken verunglückte, waren angeblich angeschnallt. Dies hat wohl verhindert, dass noch mehr geschah - ein Mensch starb, mehrere wurden verletzt.

Ein Insasse erzählte den belgischen Medien, dass die Fahrgäste des Unglück-Busses alle angeschnallt gewesen sind. Dies hat wohl Schlimmeres verhindert. © Frank Rumpenhorst/dpa



Ein Insasse erzählte den belgischen Medien, dass die Fahrgäste des Unglück-Busses alle angeschnallt gewesen sind. Dies hat wohl Schlimmeres verhindert. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Nach dem Unfall mit einem belgischen Reisebus auf der Autobahn 3 in Unterfranken laufen auch über die Osterfeiertage die Ermittlungen weiter. Zum Sachstand konnte die Polizei am Sonntag jedoch keine neuen Erkenntnisse mitteilen. Dies werde sich vermutlich auch in den nächsten Tagen nicht ändern, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Bei dem Unfall bei Weibersbrunn im Landkreis Aschaffenburg hatte es am Samstagmorgen einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. Der mit 48 Fahrgästen besetzte Reisebus war auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer starb, 17 Fahrgäste wurden verletzt, mehrere kamen ins Krankenhaus. Der belgische Rundfunk zitierte unterdessen auf seiner Website einen Passagier, demzufolge alle Insassen des Busses mit Sicherheitsgurten angeschnallt waren.

Dies habe Schlimmeres verhindert. Der Polizeisprecher konnte dies nicht bestätigen und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Die Urlauber wollten nach Angaben der Polizei nach Österreich zum Skifahren. Zu dem Unfall kam es, als der mit Glas beladene Sattelzug mit langsamer Geschwindigkeit auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Der Busfahrer hatte die Situation wohl zu spät erkannt.

Bilderstrecke zum Thema Auffahrunfall: Belgischer Reisebus verunglückt auf A3 Ein Toter, viele Verletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich in der Nacht zum Samstag in Unterfranken ereignet hat. Kurz nach Mitternacht war der Fahrer des belgischen Reisebusses auf einen Lkw aufgefahren. Der Fahrer selbst starb, 18 Insassen wurden zum teil schwer verletzt.



dpa