Tomaten auf Grab erhitzen die Gemüter in Neuburg

Tote mochten die roten Pflanzen so gerne - Streit mit Friedhofsreferentin - vor 1 Stunde

NEUBURG AN DER DONAU - Tomatenpflanzen auf einem Grab erhitzen die Gemüter im oberbayerischen Neuburg an der Donau. "Ein Friedhof ist kein Schrebergarten", sagt die Friedhofsreferentin. Doch das sehen nicht alle so.

Rote Tomaten wuchern auf einem Grab. Ist das ein Unding? Oder geht das niemanden was an? Die Meinungen gehen auseinander. © dpa



Rote Tomaten wuchern auf einem Grab. Ist das ein Unding? Oder geht das niemanden was an? Die Meinungen gehen auseinander. Foto: dpa



Eine junge Frau hatte im Frühsommer auf dem städtischen Friedhof das Gemüse auf der letzten Ruhestätte ihrer Großeltern angepflanzt, weil diese Tomaten so gerne mochten. Friedhofsreferentin Elfriede Müller (CSU) geht das gegen den Strich. Sie will möglichst noch im September einen Beschluss herbeiführen, wonach Gemüseanbau auf dem Friedhof untersagt wird. "Ein Friedhof ist kein Schrebergarten", sagte Müller am Donnerstag. Mehrere Medien hatten über den Fall berichtet. Die Stadtverwaltung sieht dagegen keinen Handlungsbedarf: "Wir hatten mit den Tomaten kein Problem. Die Friedhofsreferentin hat aber ein Problem daraus gemacht", sagte Stadtsprecher Bernhard Mahler.

Die Toten mochten Tomaten gerne. © dpa



Die Toten mochten Tomaten gerne. Foto: dpa



Man habe die Familie lediglich darum gebeten, die Tomatenpflanzen zurückzuschneiden. Das sei auch passiert. Auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) sehe derzeit keinen Handlungsbedarf. Regeln zur Gestaltung und Bepflanzung von Gräbern sind Sache der jeweiligen Gemeinde.

In einer Muster-Friedhofssatzung des Bayerischen Gemeindetags steht: Es sollen nur "geeignete Gewächse" benutzt werden, die benachbarte Gräber nicht beeinträchtigen und die dem "besonderen Charakter des Friedhofs" angemessen sind.

Juliane Thimet, Vize-Geschäftsführerin des Gemeindetags, sagte: "Dass jemand ein Grab als Gemüsegarten verwendet, kommt nicht so häufig vor."

dpa