Tornado in Unterfranken: Der Schaden ist gewaltig

Trotz der immensen Kraft des Wirbelsturms wurde niemand verletzt

KÜRNACH - Einen Tag nach dem Tornado im unterfränkischen Kürnach (Landkreis Würzburg) wollen sich die Behörden am Freitag einen Überblick über den Schaden verschaffen. Es wird klar: Der kurze, aber heftige Wirbelsturm hat den Ort gewaltig in Mitleidenschaft gezogen.

Die sprichwörtliche Ruhe nach dem Sturm: Einen Tag nach dem der Tornado in Unterfranken gewütet hat, bietet sich im unterfränkischen Kürnach ein Bild der Zerstörung. © dpa



Am Freitag steht in Unterfanken die Bestrandsaufnahme auf dem Plan: Man wolle bei Tageslicht das verwüstete Gebiet begutachten, hieß es. Der Wirbelsturm hatte am Donnerstag den Ortsrand von Kürnach getroffen - auf einem Gebiet von etwa einem Kilometer Länge und einhundert Metern Breite.

Für die Aufräumarbeiten rückten noch am Donnerstagabend etwa 130 Rettungskräfte des THW und der Feuerwehr an, Dachdecker boten ihre Hilfe an. Gegen 21 Uhr riefen Landrat Eberhard Nuß und Kürnachs Bürgermeister Thomas Eberth den Katastrophenfall aus, am Freitagmorgen gegen 8 Uhr wurder er wieder aufgehoben. Nach Auskunft von Michael Reizenstein, Kreisbrandrat des Landkreises, erwischte es rund 80 Häuser.

"Der Schaden geht von einem Dachziegel bis zum halben Dach, das abgedeckt wurde", sagte er am Freitag. Verletzt wurde niemand. "Wir haben unwahrscheinliches Glück gehabt", betonte der Kreisbrandrat. Der Tornado hatte sich am Donnerstagnachmittag zeitlich und räumlich eng begrenzt im Rahmen einer Gewitterzelle entwickelt. Der kurze und heftige Wirbelsturm war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht ungewöhnlich für die Jahreszeit.

Hier sehen Sie weitere Amateuraufnahmen aus Unterfranken:

Tornados in Deutschland sind selten, aber nicht unmöglich. Im Jahr 2015 sorgte eine Windhose für schwere Schäden im oberfränkischen Ohausen, einem Ortsteil von Freystadt. Dabei seien Bäume "wie Streichhölzer umgeknickt", berichteten Augenzeugen damals. Mehr als 25 Häuser wurden beschädigt.

dpa/tl