Totalschaden: BMW und Golf krachen bei Kronach ineinander

Zwei Schwerverletzte - Polizei sperrt Staatsstraße für knapp zwei Stunden

THEISENORT (LKR. KRONACH) - Am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2200 bei Kronach zu einem Zusammenprall zwischen einem BMW und einem VW Golf. Zwei Personen trugen dabei schwere Verletzungen davon, schweben aber nicht in Lebensgefahr.

Von Schmölz aus kommend wollte eine BMW-Fahrerin auf die Staatsstraße in Richtung Kronach abbiegen. Allerdings war zur gleichen Zeit ein Fahrer eines VW Golf auf der Straße in Richtung Schneckenlohe unterwegs. Im Bereich der dortigen Kreuzung kam es dann zum Zusammenprall zwischen den beiden Fahrzeugen.

