Toter bei Unfall: Mann wird von Blechteilen erschlagen

Für 57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät - vor 35 Minuten

KIRCHENLAMITZ - Beim Verladen schwerer Blechteile ist es am Montagmittag in Kirchenlamitz (Landkreis Wunsiedel) zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Bauarbeiter starb an der Unfallstelle.

Bei dem tragischen Arbeitsunfall, konnte der 57-Jährige nicht mehr gerettet werden. © NEWS5 / Fricke



Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei hob der 57-jährige Arbeiter gegen 11.45 Uhr auf einer Baustelle in der Nähe von Wunsiedel schwere Blechteile zum Verladen an.

Mittels des von ihm ferngesteuerten Krans wollte er die Fracht von der Ladefläche eines Lastwagens umladen. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich das tonnenschwere Baumaterial und fiel direkt auf den Mann.

Ein 24-Jähriger kam dem Mann sofort zur Hilfe und und leistete Erste Hilfe. Auch die Bemühungen der Rettungskräfte kamen für den Schwerstverletzten zu spät. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es genau zu dem tragischen Arbeitsunfall kommen konnte.

lye